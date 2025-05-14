В офисе Зеленского назвали бессмысленными переговоры без Путина

Переговоры в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта не будут иметь никакого смысла, если на них лично не будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Если завтра Путин лично не примет участие во встрече в Турции, то никакого смысла в этих переговорах не будет», — высказался чиновник.

Подоляк подчеркнул, что только глава государства уполномочен принимать внешнеполитические решения и поставил под сомнение статус главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника российского лидера Юрия Ушакова на этих переговорах.

Кроме того, Подоляк обвинил Москву в том, что она якобы создает только видимость готовности к мирным переговорам.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин вряд ли приедет на переговоры с украинской делегацией в Стамбул. При этом он не исключил, что российский лидер все-таки может принять решение о поездке в Турцию.

О том, что Путин может прилететь в Турцию, говорил и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также не исключил своей поездки в Стамбул и встречи с главой РФ в случае, если это приблизит конец конфликта и поможет «спасению жизней».

Ранее в Совфеде поставили под сомнение статус Зеленского.