В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Карасин: Россия надеется, что ее аргументы будут услышаны Украиной в Стамбуле

Россия рассчитывает, что все ее аргументы будут услышаны украинской стороной на предстоящих выборах в Стамбуле. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

При этом он отметил, что работа только началась, делать прогнозы о переговорах пока рано.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.