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В Турции заявили, что предложение Путина о переговорах влияет на планы ЕС

AG: предложение Путина о переговорах в Стамбуле рушит планы Европы
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле нарушает планы Евросоюза (ЕС) по ведению затяжного конфликта на Украине. Об этом сообщает турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

«Заявление Путина пошатнуло баланс в Европе. Европа планировала перевооружить Украину и укрепить ее в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня», — сказано в материале.

По заявлению автора, рассматривать украинский конфликт в отрыве от противостоянии России и Запада не имеет смысла, поскольку США и Британия хотят «окружить и ослабить Россию», используя Украину.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее в Британии рассказали, как Путин «унизил» Зеленского одним решением.

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Переговоры о мире на Украине
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