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В Совфеде отвергли участие стран ЕС в переговорах России и Украины

Сенатор Джабаров: участие ЕС в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Участие Евросоюза в переговорах между Россией и Украиной не приведет ни к чему хорошему. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относиться к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит», — считает парламентарий.

По его словам, Евросоюз потерял ориентиры, когда начал считать, что может «по-хамски» разговаривать с Россией и даже диктовать условия Москве. Страны ЕС не имеют морального права выдвигать ультиматумы, подчеркнул Джабаров.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина настаивает на прямом участии Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией. По его словам, Брюссель и Вашингтон не принимают прямого участия в конфликте Москвы и Киева, но должны помочь в его разрешении. Ермак обусловил это тем, что Украина является будущим членом Евросоюза и партнером США.

Ранее в Госдуме раскрыли, что мешает урегулированию конфликта на Украине.

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