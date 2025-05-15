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Американский сенатор рассказал о желании ЕС стать частью сделки по Украине

Сенатор Кейн: ЕС хочет быть частью сделки по Украине, но прогресс маловероятен
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Matt Dunham/AP

Сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что страны Европы скептически относятся к вероятности мирного урегулирования конфликта в ближайшее время, но хотят стать частью любой сделки по Украине. Его слова приводит The Hill.

«Европейские союзники Соединенных Штатов в целом весьма скептически относятся к тому, что [президент Владимир] Путин вообще заинтересован в прекращении огня», — сказал Кейн.

По его словам, европейцы «хотят быть включенными в любую сделку, если от них будут ожидать обеспечения безопасности в момент после прекращения огня». Он назвал такие ожидания справедливыми.

В то же время сенатор отметил, что политики в Финляндии, Германии, Польше и Украине «крайне скептически относятся к любому прогрессу по урегулированию».

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее глава МИД Польши назвал «последним шансом» переговоры России и Украины в Турции.

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Переговоры о мире на Украине
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