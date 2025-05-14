Глава МИД Польши назвал «последним шансом» переговоры России и Украины в Турции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предстоящие переговоры России и Украины могут стать «последним шансом», поскольку если они не состоятся или провалятся, президент США Дональд Трамп изменит позицию в отношении Москвы. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, у России остался «последний шанс» принять от Трампа то, что Вашингтон называет «предложением».

«Я думаю, что если Путин его не примет - то есть не согласится, как Украина, на прекращение огня и серьезные переговоры, то президент Трамп может изменить свою политику в отношении него», — сказал Сикорский.

Политик указал, что последствия возможного отказа России «уже вырисовываются». Речь идет о жестких экономических мерах против стран, которые сотрудничают с Москвой, указал он.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен обсудить с Соединенными Штатами введение новых санкций, чтобы «схватить за горло» Россию.

Ранее в Госдуме раскрыли, что мешает урегулированию конфликта на Украине.