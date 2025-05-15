Стало известно, где именно пройдут переговоры по Украине в Стамбуле

Переговоры по Украине в Стамбуле пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что встреча в 2022 году проходила там же.
«Переговоры пройдут там же, где и три года назад», — поделился источник.
До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Стамбуле в преддверии российско-украинских переговоров усилены меры безопасности.
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М прибыл в аэропорт Стамбула. В этот день запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.
Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.