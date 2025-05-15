В Стамбуле усилили меры безопасности

В Стамбуле в преддверии российско-украинских переговоров усилены меры безопасности. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В местах скопления людей на улицах Стамбула на постах, кроме обычных полицейских автомобилей, находится и бронетехника.

15 мая сообщалось, что самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М прибыл в аэропорт Стамбула. В этот день запланированы переговоры между делегациями России и Украины. Также ожидается участие представителей США.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.