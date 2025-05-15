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Стало известно, что россияне ждут от переговоров в Стамбуле

Новости Mail: 44% россиян считают, что в Стамбуле не примут значимых решений
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Александр Кряжев/РИА Новости

Почти половина россиян (44%) считают, что в ходе переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине стороны не смогут достичь значимых решений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

«44% считают, что во время проведения «Стамбула 2.0» не будет принято значимых решений», — говорится в результатах опроса.

При этом четверть россиян вовсе допустила срыв или перенос переговоров по Украине в Стамбуле. 18% допустили заключение договоренностей о дальнейших шагах к миру, а в заключение в Турции долгосрочного соглашения о мире на Украине верят лишь 3% россиян.

Об обострении конфликта как результате переговоров в Стамбуле высказались 5% опрошенных, а 3% допустили наступление временного перемирия в качестве итога мирного процесса.

При этом лишь 10% респондентов высказали мнение о том, что президент России Владимир Путин приедет в Стамбул на переговоры. Лишь 7% также считают, что американский президент Дональд Трамп будет участвовать в мероприятии, а 16% уверены, что на мирный процесс прибудет украинский лидер Владимир Зеленский.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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