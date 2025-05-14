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Генсек ООН не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины

Генсек ООН Гутерриш не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не поедет в Стамбул на возможные переговоры России и Украины, заявил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если кто-то со стороны всемирной организации и будет присутствовать на переговорах, то об этом уведомят.

До этого глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность переговоров России и Украины в Турции не на высшем уровне.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.

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