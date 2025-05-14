В Москве приземлился спецборт Бразилии. Лула да Силва прилетел уговаривать Путина?

14 мая во Внуково приземлился спецборт ВВС Бразилии. Как сообщили в посольстве страны, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал краткую остановку в Москве и уже покинул Россию. Ранее Лула да Силва заявил, что посетит столицу РФ, чтобы уговорить российского лидера Владимира Путина отправиться на переговоры с Украиной в Стамбул. Это произошло после того, как глава украинского МИД Андрей Сибига призвал Бразилию «использовать свой авторитет в диалоге с Россией».

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Краткую остановку президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москве подтвердило посольство Бразилии в России. Оно же впоследствии сообщило ТАСС, что бразильский лидер уже покинул российскую столицу.

Агентство передавало, что кортеж с дипломатическими номерами Бразилии покидал аэропорт Внукова-2. Куда он направлялся и встречался ли Лула да Силва с кем-то в Москве, не сообщается. Кремль о встрече президентов Бразилии и России не сообщал.

Президент Бразилии с 10 по 14 мая находился с визитом в Китае. Ранее он заявил, что попытается уговорить президента РФ Владимира Путина отправиться на переговоры с Украиной в Стамбул.

«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, ради бога, отправляйтесь в Стамбул на переговоры», — сказал бразильский лидер.

Как пишет Le Figaro, на встрече Лула да Силва также попытается убедить президента РФ встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные контакты Путина и Лулы да Силвы, говорил, что ничего не может сказать по этому поводу.

«Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем», — заявил пресс-секретарь Путина журналистам.

Киев призвал повлиять на Путина

Заявление президента Бразилии прозвучало после того, как в украинском МИД сообщили о переговорах главы ведомства Андрея Сибиги с его бразильским коллегой Мауро Виейрой. Как сообщили в МИД Украины, министр иностранных дел страны обратился к Бразилии с просьбой убедить российского президента участвовать в переговорах в Стамбуле.

«Подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с президентом Путиным в Турции и попросил Бразилию использовать свой авторитет в диалоге с Россией, чтобы способствовать проведению прямой встречи на высшем уровне», — говорилось в сообщении.

Кроме этого, Лула да Силва рассказал, что во время своего визита в Москву 8—10 мая он получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить Путина о готовности к перемирию. Президент Бразилии добавил, что передал президенту РФ слова украинского лидера при первой возможности.

Ранее помощник бразильского президента Селсу Аморим сообщал, что Лула да Силва во время визита в Россию также заявил Путину о готовности Бразилии выступить посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Позиция Бразилии

Ранее президент Бразилии никогда открыто не поддерживал Украину в конфликте. Однако при этом Лула да Силва всегда заявлял, что единственным выходом из ситуации могут быть только переговоры. В начале 2023 года он в том числе предложил Украине «уступить Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне». В мае того же года Бразилия вместе с Китаем представили меморандум об урегулировании украинского конфликта, в котором также выступили за прямой диалог между сторонами.

После того как в 2024-м Зеленский публично раскритиковал бразильские власти и обвинил их в пророссийской позиции, глава Бразилии заявил, что Украине следовало взаимодействовать с его страной для разрешения конфликта с Россией еще до начала спецоперации.

В феврале 2025-го президент Бразилии уточнил, что его страна не намерена направлять вооруженные силы на Украину, однако готова разместить потенциальный миротворческий контингент по окончании боевых действий. В марте, как писали СМИ, Лула да Силва «чуть не выгнал» экс-премьера Италии Массимо д'Алему, который приехал встретиться с ним по просьбе Зеленского.

«Чуть не выгнал»: президент Бразилии отказался встречаться с посланником Зеленского Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «чуть не выгнал» экс-премьера Италии Массимо д'Алему... 29 марта 11:58

После того как президент РФ предложил украинской стороне возобновить переговоры в Турции, Бразилия вместе с Китаем поприветствовали эту инициативу. Они также призвали «искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения».