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В Кремле высказались о возможной встрече президентов РФ и Бразилии

Кремль сообщит, если Путин встретится с президентом Бразилии Лулой да Силва
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MFA Russia/Global Look Press

Пресс-служба Кремля сообщит, если российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва в Москве. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

14 мая спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

Незадолго до этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу визита в Стамбул 15 мая на переговоры с Украиной. 14 мая завершается официальный визит бразильского лидера в Китай, начавшийся 10 мая. Ожидается, что на обратном пути он совершит остановку в Москве.

Песков в свою очередь отмечал, что общественность проинформируют о контактах Путина с бразильским президентом, если они будут согласованы.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.

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