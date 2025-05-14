США и Катар подписали оборонное соглашение

США и Катар в ходе визита Трампа подписали соглашение о сотрудничестве в обороне

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Дохе соглашение о сотрудничестве, другое соглашение подписано по линии оборонных ведомств. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-Span.

Подчеркивается, что письмо о намерениях в оборонном сотрудничестве подписали глава Пентагона Пит Хегсет и министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. Также был заключен акт приемки беспилотников MQ-19, передаваемых США.

До этого Трамп поблагодарил эмира Катара Тамима Аль Тани за верблюдов, встретивших его по прибытии в страну с официальным визитом.

Накануне Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. Согласно данным телеканала Al Arabiya, после Катара президент отправится в Объединенные Арабские Эмираты — визит назначен на 15 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Катар подарит Трампу роскошный самолет.