Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, борт Трампа приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

«В сопровождении влиятельных американских бизнес-лидеров, включая генерального директора Tesla и советника Трампа Илона Маска, Трамп сначала посетит Эр-Рияд, где проходит Саудовско-американский инвестиционный форум», — сказано в статье.

Al Arabiya пишет, что 14 мая американский лидер отправится в Катар, а уже на следующий день — в Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

Axios добавил, что в Катаре реализуют сделку с компанией Boeing, а также оформят соглашение на покупку американских беспилотников MQ-9 Reaper.

Ранее в США заявили, что Катар подарит администрации Трампа «летучий дворец».