В Белом доме подтвердили, что Катар подарит Трампу роскошный самолет

Катар хочет подарить президенту Дональду Трампу самолет для роли борта №1. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Каролин Левитт, передает Reuters.

«Правительство Катара любезно предложило пожертвовать самолет Министерству обороны. Юридические детали этого еще прорабатываются», — сообщила на брифинге Левитт.

Она добавила, что не стоит бескопоиться о том, что правительство Катара может потребовать что-то в ответ на этот подарок.

До этго главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Джейми Раскин заявил, что для того, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог получить в подарок от Катара роскошный авиалайнер Boeing-747-8, необходимо получить разрешение американского конгресса.

Согласно данным телеканала ABC, Трамп планирует использовать Boeing-747-8 в качестве Борта №1 на протяжении своего президентского срока, а затем передаст его в собственность своей президентской библиотеки. Анализ американского Минюста и Белого дома выяснил, что этот подарок Трампу считаться взяткой не будет.

Ранее стало известно, что демократы добиваются расследования после сообщений о планах Катара подарить Трампу самолет.