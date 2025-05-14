Трамп поблагодарил Катар за встретивших его верблюдов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил эмира Катара Тамима Аль Тани за верблюдов, встретивших его по прибытии в страну с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.

«Я признателен за верблюдов. Давно таких не видел. Приветствие было что надо, мы это ценим», — сказал президент США.

Как пишет агентство, помимо верблюдов были лошади. А по пути к резиденции главы Катара в Дохе американского лидера сопровождал кортеж из автомобилей Tesla Cybertrack.

Накануне Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента. Согласно данным телеканала Al Arabiya, после Катара президент отправится в Объединенные Арабские Эмираты — визит назначен на 15 мая.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Катар подарит Трампу роскошный самолет.