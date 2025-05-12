В США анонсировали подписание сделок на $1 трлн в ходе визита Трампа в арабские страны

Axios: Трамп в ходе визита в арабские страны подпишет сделки на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников.

«Поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ почти полностью посвящена деньгам... Геополитическая повестка второстепенна», — говорится в материале.

По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых. Сумма договоренностей составит $100 млрд, отметили журналисты.

Axios добавил, что с Катаром будут заключены соглашения на сумму от $200 млрд до $300 млрд. В частности, в рамках визита стороны реализуют сделку с компанией Boeing, а также оформят соглашение на покупку американских беспилотников MQ-9 Reaper, следует из материала.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что Трамп посетит страны Ближнего Востока в период с 13 по 16 мая.

Ранее в США заявили, что Катар подарит администрации Трампа «летучий дворец».