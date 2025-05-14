«Коммерсантъ»: Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Как узнал «Ъ», глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что до сих пор не известно, кто будет представлять Россию на встрече.

При этом сообщалось, что от Соединенных Штатов в Стамбул на переговоры по Украине в пятницу поедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.