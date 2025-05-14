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Путин обсудит с премьером Малайзии сотрудничество двух стран

Путин и премьер Малайзии проведут переговоры о развитии двустороннего сотрудничества
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, они обсудят вопросы сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в Кремле.

Ожидается, что лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран. Они также обсудят актуальные вопросы международной политической повестки.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным после установления режима прекращения огня. Он заявил о необходимости данного диалога.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новых санкций со стороны европейских государств в случае, если Россия не согласится на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что использование ультимативного языка по отношению к России является неприемлемым.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом.

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