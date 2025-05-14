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Путин прокомментировал отношения России с АСЕАН

Путин: Россия рассчитывает, что отношения с АСЕАН будут развиваться

Российская Федерация рассчитывает, что ее отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает РИА Новости.

Путин отметил, что с 1 января 2025 года Малайзия является председателями в АСЕАН.

«Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться», — сказал российский лидер.

Ибрагим прибыл в Москву 13 мая с официальным визитом.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин и Ибрагим в ходе встречи в Москве предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран. Они также обсудят актуальные вопросы международной политической повестки.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал дружелюбное фото с саммита АСЕАН в ответ на риторику Дональда Трампа.

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