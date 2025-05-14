В Кремле рассказали о противоречивых заявлениях Украины

Украинская сторона делает огромное количество противоречивых заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Огромное количество противоречивых тезисов сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, как российские власти их оценивают.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Зеленский заявил, что не очень верит в то, что Путин приедет в Стамбул.