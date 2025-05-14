Зеленский оценил перспективу встречи с Путиным в Стамбуле

Зеленский заявил, что не очень верит в то, что Путин приедет в Стамбул

Президент России Владимир Путин вряд ли поедет на переговоры по Украине в Стамбуле, однако все же есть вероятность, что он примет решение о поездке в Турцию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

«Во-первых, я не очень верю, что Путин лично способен на встречу. <...> Хотя, если он почувствует серьезный удар по своей экономике, то и его народ, русские, тоже это почувствуют? Поэтому я думаю, что все-таки есть шанс, что он все-таки приедет», — сказал он.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее политолог назвал приглашение Путина в Стамбул жестом отчаяния Зеленского.