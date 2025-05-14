В Кремле ожидают заявление Путина

ТАСС: в Кремле ожидается заявление Путина по итогам переговоров с Ибрагимом

В Кремле ожидается заявление президента России Владимира Путина по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

«Он выступит перед СМИ совместно с премьером Малайзии по итогам их переговоров», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в Москве состоялись переговоры Путина и Ибрагима. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры государств должны были обсудить ключевые вопросы двустороннего политического, торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной политической повестки.

Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер планировали наметить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран.

Премьер Малайзии пробудет в Москве до 16 мая.

В конце прошлого года стало известно о согласии Малайзии стать партнером БРИКС. Власти страны получили официальное приглашение от России стать частью объединения и ответили на него согласием.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».