Малайзия согласилась стать партнером БРИКС

Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай сообщил ТАСС о согласии страны стать партнером БРИКС.

По словам дипломата, власти страны получили официальное приглашение в середине ноября.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — рассказал Чеонг Лун Лай.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В октябре помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в качестве стран – партнеров БРИКС рассматриваются 15 государств. По его словам, эти страны могут быть партнерами по разным параметрам, например, по влиянию на региональные и международные дела. 5 сентября президент России Владимир Путин говорил, что более 30 государств проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые высказывают желание присоединиться к объединению. Ушаков отметил, что было бы нелогично принимать сразу такое большое количество стран, так как в этом случае организация станет неработающей и «совершенно аморфной структурой».

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%.