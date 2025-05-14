В Кремле рассказали, озвучит ли Путин состав делегации РФ в заявлении для СМИ

Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле в заявлении для СМИ

Президент России Владимир Путин вряд ли озвучит состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле после встречи с премьер-министром Малайзии Инваром Ибрагимом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не думаю. Мы все-таки сейчас занимаемся двусторонними российско-малазийскими отношениями», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Президент России добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее глава МИД Турции заявил о попытках сторон конфликта на Украине согласовать позиции.