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В Госдуме заявили, что Венгрия и Словакия не могли не поддержать антироссийские санкции

В Госдуме не осуждают решение Венгрии и Словакии поддержать санкции против РФ
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Нина Зотина/РИА Новости

Россия не осуждает решение Венгрии и Словакии поддержать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, поскольку оставаться «белой вороной» в европейской политике получается не всегда. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Позиции руководства Венгрии и Словакии — это позиции сотрудничества с нашей страной, взаимного понимания, поддержки и уважения общих традиционных ценностей. Но как государства Венгрия и Словакия настолько тесно встроены в структуры Евросоюза, что вести постоянное противодействие антироссийским действиям можно не всегда. Не всегда можно оставаться «белой вороной» в европейской политике. Мы благодарны за то, что руководство и народы Венгрии и Словакии помнят нашу общую историю, чтят вклад России в освобождение Европы от фашизма, поддерживают наши созидательные ценности. Но мы также понимаем, как сложно дается отстаивание своей позиции перед структурами Евросоюза, и не осуждаем их решение», — сказала она.

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. После этого портал Euractiv, ссылаясь на европейских дипломатов, сообщил, что Словакия и Венгрия поддержали ограничительные меры из-за «относительной слабости» рестрикций.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приезжал в Москву на День Победы и называл поездку «чрезвычайно успешной». Он стал единственным из политиков стран Евросоюза, который посетил Россию 9 мая.

Венгерский премьер Виктор Орбан посещал Москву с рабочим визитом в июле 2024 года — тогда у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

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