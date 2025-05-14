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Иран заявил о готовности нарастить уровень обогащения урана

Иран сообщил МАГАТЭ о готовности нарастить уровень обогащения урана до 93%
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Иран пригрозил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) нарастить уровень обогащения урана до 93%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на IRNA.

«Иран не имеет никаких ограничений в сфере исследований и разработок в ядерной сфере и вправе обогащать уран до уровня 93% в соответствии со своими научными, медицинскими и промышленными потребностями», — отмечается в официальном обращении парламента Ирана к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

В документе также подчеркивается, что МАГАТЭ не должно проводить антииранскую политику.

11 мая в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

До этого спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, представляющий президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном, заявил, что Иран официально заверил Белый дом в отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. По словам Уиткоффа, подтверждением искренности этих намерений должен стать отказ от обогащения урана.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.

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