Уиткофф заявил, что Иран уведомил США о нежелании создавать ядерное оружие

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, представляющий президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном, заявил, что Иран официально заверил Белый дом в отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Об этом дипломат сообщил в интервью Breitbart News.

«Мы заявили свою позицию: у Ирана не может быть бомбы. Они ответили, что не хотят ее. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что Вашингтон принимает это заявление как отражение их подлинных намерений Тегерана. При этом, по словам Уиткоффа, подтверждением искренности этих намерений должен стать отказ от обогащения урана. Американский представитель подчеркнул необходимость демонтажа иранских объектов по обогащению и ликвидации центрифуг.

Сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной программы состоится 11 мая. Переговоры пройдут в Омане, который выступит принимающей стороной.

Ранее госсекретарь США назвал условие для заключения ядерной сделки с Ираном.