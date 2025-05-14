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Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов

Алиханов: Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов
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Unsplash

Российская и египетская стороны обсуждают проекты создания СПГ-терминалов. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идет», — сказал он.

Министр отметил, что также отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Египет является ключевым партнером России в Африке. Глава государства добавил, что между странами закрепился многоплановый характер сотрудничества. Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30% и достиг рекордных $9 млрд, а за два месяца текущего года вырос еще более чем на 80%.

В ходе встречи президент Египта поблагодарил главу российского государства за теплый прием, а также поздравил его и граждан РФ с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Ас-Сиси и Путин оценили возможность увеличения турпотока из России в Египет.

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