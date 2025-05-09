Ас-Сиси и Путин оценили возможность увеличения турпотока из России в Египет

Ас-Сиси и Путин обсудили возможность увеличения потока туристов из РФ в Египет

Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что в ходе его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве обсуждалась перспектива наращивания туристического потока из России на египетские курорты. Об этом пишет ТАСС.

По итогам переговоров было опубликовано сообщение, в котором подчеркивается обоюдное согласие президентов относительно важности увеличения числа российских туристов в Египте, в том числе посредством привлечения их к новым туристическим направлениям.

«Президенты Египта и России согласились с тем, что важно стремиться к увеличению численности российских туристов, отдыхающих на египетской земле», — подчеркнули в канцелярии.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что связи между Каиром и Москвой имеют стратегический характер, что подтверждается его визитом в Россию.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.