Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ас-Сиси и Путин оценили возможность увеличения турпотока из России в Египет

Ас-Сиси и Путин обсудили возможность увеличения потока туристов из РФ в Египет
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что в ходе его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве обсуждалась перспектива наращивания туристического потока из России на египетские курорты. Об этом пишет ТАСС.

По итогам переговоров было опубликовано сообщение, в котором подчеркивается обоюдное согласие президентов относительно важности увеличения числа российских туристов в Египте, в том числе посредством привлечения их к новым туристическим направлениям.

«Президенты Египта и России согласились с тем, что важно стремиться к увеличению численности российских туристов, отдыхающих на египетской земле», — подчеркнули в канцелярии.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что связи между Каиром и Москвой имеют стратегический характер, что подтверждается его визитом в Россию.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад на Красной площади.

Ранее Путин и ас-Сиси обсудили строительство АЭС и промзону России в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами