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Путин начал встречу с президентом Египта

Путин начал переговоры с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи президент Египта поблагодарил главу российского государства за теплый прием, а также поздравил его и граждан РФ с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Египта прилетел в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он вместе с другими зарубежными лидерами посетил парад Победы на Красной площади.

Вечером 9 мая Путин также провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Во время встречи бразильский политик заявил, что его поездка в Москву направлена на укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Среди прочего Лула да Силва отметил, что две страны обладают возможностями для развития коммерческих отношений, есть потенциал для роста торговли.

Ранее в Испании назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы.

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