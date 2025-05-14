МИД РФ допустил использование для урегулирования текста, согласованного с Украиной в 2022 году

МИД: согласованный в Турции в 2022 году текст может быть вариантом урегулирования

Проект соглашения между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле в 2022 году, может использоваться для урегулирования конфликта, если в него внести коррективы с учетом последних трех лет. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он отметил российскую позицию о том, что есть согласованный проект договора, в который можно внести коррективы с учетом последних трех лет, после чего перейти к подписанию данного документа.

Мирошник считает, что это может быть «вариантом урегулирования конфликта» на Украине.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Ранее российский лидер предложил Украине организовать встречу в эту дату. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это, если там будет сам Путин, а не кто-то другой.

Келлог отметил, что в случае приезда Путина в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского президента, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на 15 мая.