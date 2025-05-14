Мерц: Россия стоит за кибератаками в Европе и уничтожением морских кабелей

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы стоит за кибератаками в европейских городах и уничтожением морских кабелей. Об этом пишет Reuters.

«Кибератаки, уничтожение морских кабелей — это в основном работа России и ее помощников», — отметил он.

Мерц добавил, что Германия будет решительно бороться с «этими попытками дестабилизировать Европу» и защитит себя.

Накануне Мерц заявил, что европейские страны расширят санкции против России, если не будут видеть прогресса в вопросе прекращения огня на Украине. По его словам, санкции могут быть расширены на другие области. Например, энергетический сектор и финансовый рынок.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.