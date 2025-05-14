На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей

Мерц: Россия стоит за кибератаками в Европе и уничтожением морских кабелей
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы стоит за кибератаками в европейских городах и уничтожением морских кабелей. Об этом пишет Reuters.

«Кибератаки, уничтожение морских кабелей — это в основном работа России и ее помощников», — отметил он.

Мерц добавил, что Германия будет решительно бороться с «этими попытками дестабилизировать Европу» и защитит себя.

Накануне Мерц заявил, что европейские страны расширят санкции против России, если не будут видеть прогресса в вопросе прекращения огня на Украине. По его словам, санкции могут быть расширены на другие области. Например, энергетический сектор и финансовый рынок.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами