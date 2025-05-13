Мерц пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

Мерц: Европа расширит санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

Европейские страны расширят санкции против России, если не будут видеть прогресса в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

«Мы будем выступать за дальнейшие санкции. Если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные», — заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине.

Немецкий канцлер отметил, что санкции могут быть расширены на другие области. Например, энергетический сектор и финансовый рынок.

10 мая в Киеве состоялась встреча так называемой «коалиции желающих», в которой приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

Центральной темой этих переговоров стало обсуждение 30-дневного прекращения огня, которое, как ожидается, создаст «пространство для переговоров о справедливом и прочном мире». Европейские лидеры пообещали, в случае отказа Москвы от перемирия, усилить давление на нее.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.