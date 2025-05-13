Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц пригрозил России новыми санкциями из-за Украины

Мерц: Европа расширит санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине
close
Lisi Niesner/Reuters

Европейские страны расширят санкции против России, если не будут видеть прогресса в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

«Мы будем выступать за дальнейшие санкции. Если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные», — заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине.

Немецкий канцлер отметил, что санкции могут быть расширены на другие области. Например, энергетический сектор и финансовый рынок.

10 мая в Киеве состоялась встреча так называемой «коалиции желающих», в которой приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.

Центральной темой этих переговоров стало обсуждение 30-дневного прекращения огня, которое, как ожидается, создаст «пространство для переговоров о справедливом и прочном мире». Европейские лидеры пообещали, в случае отказа Москвы от перемирия, усилить давление на нее.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами