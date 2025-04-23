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В МИД РФ обвинили Германию в русофобии

Захарова: планы ФРГ не дать послу РФ отметить День Победы разоблачают русофобию
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы германских властей помешать послу России в Берлине отметить День Победы говорят о русофобии и неонацизме. Ее слова передают «Известия».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — подчеркнула дипломат, говоря об инструкциях германского министерства относительно ограничений во время празднования Дня Победы в республике.

До этого Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху намерен вернуть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил о намерении страны вновь взять на себя определенную ответственность в Европе и мире.

Захарова процитировала слова Мерца о том, что Германия готова взять на себя ответственность в Европе и мире, при этом сделает это «надежно» и «в духе партнерства».

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.

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