В МИД РФ обвинили Германию в русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы германских властей помешать послу России в Берлине отметить День Победы говорят о русофобии и неонацизме. Ее слова передают «Известия».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — подчеркнула дипломат, говоря об инструкциях германского министерства относительно ограничений во время празднования Дня Победы в республике.

До этого Захарова с иронией поинтересовалась, какую историческую эпоху намерен вернуть вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил о намерении страны вновь взять на себя определенную ответственность в Европе и мире.

Захарова процитировала слова Мерца о том, что Германия готова взять на себя ответственность в Европе и мире, при этом сделает это «надежно» и «в духе партнерства».

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.