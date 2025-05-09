Еврокомиссар Кубилюс: нельзя планировать дружбу с Россией, так как она – угроза

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. Его слова приводит «Европейская правда».

«НАТО и все мы считаем Россию самой большой угрозой для европейской безопасности. НАТО готовится радикально усилить готовность сдерживать российскую агрессию. Невозможно планировать «дружеские отношения» с самой большой угрозой, и требовать повышения оборонных расходов, чтобы сдерживать эту самую большую угрозу», — сказал Кубилюс.

По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, что возобновление покупки российских энергоносителей по окончании конфликта на Украине стало бы «исторической ошибкой» для Евросоюза.

Ранее премьер европейской страны заговорил о «нападении» России.