Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз отверг «дружеские отношения» с Россией

Еврокомиссар Кубилюс: нельзя планировать дружбу с Россией, так как она – угроза
close
Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. Его слова приводит «Европейская правда».

«НАТО и все мы считаем Россию самой большой угрозой для европейской безопасности. НАТО готовится радикально усилить готовность сдерживать российскую агрессию. Невозможно планировать «дружеские отношения» с самой большой угрозой, и требовать повышения оборонных расходов, чтобы сдерживать эту самую большую угрозу», — сказал Кубилюс.

По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн заявила, что возобновление покупки российских энергоносителей по окончании конфликта на Украине стало бы «исторической ошибкой» для Евросоюза.

Ранее премьер европейской страны заговорил о «нападении» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами