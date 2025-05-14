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Украина раскрыла планы на случай, если встреча Путина и Зеленского не состоится

FT: если встреча Путина и Зеленского не состоится, будут переговоры делегаций
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РИА Новости/AP

Если встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится, тогда могут пройти переговоры на уровне российской и украинской делегаций. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Если встреча лидеров не состоится, команда украинских переговорщиков может встретиться с российскими коллегами», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале газеты, Зеленский намерен в четверг отправиться в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и будет ждать прибытия Путина в Стамбул.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.

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