Трамп не отказал Зеленскому в предоставлении новой военной помощи

Президент США Дональд Трамп не против предоставить Украине новый пакет военной помощи от Вашингтона. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Он также сказал, что Трамп не стал возражать, когда он представил ему предложение направить пакет военной помощи Украине», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США «не против» введения дополнительных экономических ограничений в отношении России.

До этого Зеленский отмечал, что ожидает «сильнейших санкций» против России, если президент Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбул.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Ранее Зеленского окрестили «неуравновешенным» после обращения к Путину.