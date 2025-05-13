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Зеленского окрестили «неуравновешенным» после обращения к Путину

Журналист Боуз счел Зеленского неуравновешенным после его обращения к Путину
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Jose Luis Magana/AP

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его обращения к российскому лидеру Владимиру Путину о переговорах в Турции.

«Сначала он [Зеленский] делает общение с Путиным незаконным. Теперь требует личной встречи с Путиным. Этот человек явно неуравновешен», — считает Боуз.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Совфеде раскрыли отношение мирового большинства к Зеленскому.

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