Россия предложила Малайзии обсудить внедрение платежной системы «Мир»

Российская Федерация предложила Малайзии рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай в беседе с ТАСС.

«Такое предложение поступало к Малайзии», — подчеркнул он.

Дипломат уточнил, что пока предметный диалог на эту тему не состоялся. Этот вопрос не входит в число приоритетных, добавил посол.

Незадолго до этого Чеонг Лун Лай сообщил, что Малайзия согласна стать партнером БРИКС. Власти страны получили официальное приглашение в середине ноября.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

24 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия будет расширять внедрение платежной системы «Мир» в странах Азии. Он выразил уверенность, что подключение партнеров к платежной системе «Мир» сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным.

Ранее Путин оценил работу платежной системы «Мир».