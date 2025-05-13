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Макрон готов вести переговоры с Путиным после окончания боевых действий

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей готовности к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным после установления режима прекращения огня. Об этом французский лидер сообщил в интервью телеканалу TF1.

«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним (Путиным) необходим», — подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским лидером в случае прекращения боевых действий.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях со стороны европейских стран в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине, заявил о неприемлемости использования языка ультиматумов в отношении Российской Федерации.

11 мая во время ночного обращения президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к прямым переговорам, которые были приостановлены весной 2022 года.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.

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