Запад на фоне предложения президента России Владимира Путина начать прямые переговоры по решению ситуации на Украине устроил цирковое шоу, пригрозив Москве новыми рестрикциями. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. <…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу», — подчеркнул он.
Как напомнил журналист, европейские страны выдвинули требование в адрес Москвы, чтобы президент России лично присутствовал на встрече в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса.
Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.
Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».
Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.