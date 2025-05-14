Журналист Христофору: Запад сделал из предложения Путина по Украине цирковое шоу

Запад на фоне предложения президента России Владимира Путина начать прямые переговоры по решению ситуации на Украине устроил цирковое шоу, пригрозив Москве новыми рестрикциями. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. <…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу», — подчеркнул он.

Как напомнил журналист, европейские страны выдвинули требование в адрес Москвы, чтобы президент России лично присутствовал на встрече в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.