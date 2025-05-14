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Журналист раскрыл, почему Запад несерьезно относится к переговорам по Украине

Журналист Христофору: Запад сделал из предложения Путина по Украине цирковое шоу
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РИА Новости

Запад на фоне предложения президента России Владимира Путина начать прямые переговоры по решению ситуации на Украине устроил цирковое шоу, пригрозив Москве новыми рестрикциями. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. <…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу», — подчеркнул он.

Как напомнил журналист, европейские страны выдвинули требование в адрес Москвы, чтобы президент России лично присутствовал на встрече в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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