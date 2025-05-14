В Анкаре заявили о надежде на деэскалацию на переговорах России и Украины

В парламенте Турции выразили надежду на деэскалацию на переговорах РФ и Украины

Глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай заявил, что Анкара рассчитывает на деэскалацию на переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем на снижение напряженности и обеспечение мира в регионе по результатам переговоров», — сказал Октай в разговоре с агентством.

По словам председателя комитета, когда президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры в Стамбуле, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал данную инициативу и заявил, что Турция готова предоставить площадку для их проведения. Октай добавил, что доверительные отношения между президентами России и Турции укрепляют дружбу и расширяют сотрудничество между народами и на всех уровнях власти.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить диалог между РФ и Украиной 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это предложение ультиматумом. Он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, но при условии, если РФ согласится на полное прекращение огня.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.