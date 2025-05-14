Ушаков не стал комментировать возможное появление Зеленского в Стамбуле

Ушаков не стал комментировать заявления о визите Трампа и Зеленского в Стамбул

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал комментировать заявления о возможном появлении американского лидера Дональда Трампы и главы Украины Владимира Зеленского в Стамбуле 15 мая. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Просто заявлений много. И надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке. И он занят серьезными делами», — сказал Ушаков, добавив, что слова Зеленского «кто-то берет, кто-то не берет» в расчет.

11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на это Зеленский выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции.