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Стал известен глава Кургана, где с 2023 года не было мэра

Антон Науменко стал главой Кургана, где с конца 2023 года не было мэра
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kst.nhliga.org

Главой Кургана на заседании городской думы избрали временно исполняющего обязанности мэра Антона Науменко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На заседании городской думы в среду депутаты избрали главу города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за Науменко проголосовали большинство депутатов — 22 из 23 присутствовавших.

2 мая прошлого года Науменко был назначен временно исполняющим обязанности мэра Кургана.

Предыдущая временно исполняющая обязанности главы Кургана Юлия Гурьянова ушла в отставку через несколько дней. Она сменила на посту временно исполняющую обязанности главы Кургана Анастасию Аргышеву. В администрации города говорили, что Гурьянова хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий на фоне паводков. До этого мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мэра челябинского города.

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