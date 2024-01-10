Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла с поста

Мэр Кургана Елена Ситникова подала в отставку на фоне возбужденного в отношении нее уголовного дела. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Ее решение утвердили единогласным голосованием депутаты городской думы. В администрации отметили, что Ситникова останется в команде, но перейдет на другую должность.

Издание отметило, что временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева.

Ситникову подозревают в халатности. В декабре ее задержали. Весной во время курганских пожаров полностью выгорел микрорайон города Смолино, застроенный частными домами. Было зафиксировано шесть летальных исходов. Тогда же выяснилось, что курганская администрация накопила более шести тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

По словам источников, мэра обвинили в халатности, которая привела к гибели людей (ч.3. ст. 293 УК РФ). Курганский городской суд в качестве меры пресечения запретил ей определенные действия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники ФСБ задержали мэра челябинского города.