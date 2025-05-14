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Саудовский принц предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине

Бен Салман: Саудовская Аравия готова продолжать усилия по украинскому конфликту
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Mast Irham/AP

Саудовская Аравия готова и дальше быть посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд на саммите с участием лидеров США и стран Персидского залива в Эр-Рияде, трансляцию вел телеканал Al Arabiya.

«Мы готовы продолжать усилия, чтобы способствовать разрешению украинского кризиса», — отметил бен Салман.

В марте наследный принц Саудовской Аравии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этой беседы Мухаммед бен Сальман аль Сауд подтвердил, что его страна готова приложить все усилия для содействия диалогу между РФ и Украиной и решения кризиса.

В 2025 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошло две встречи делегаций России и США, на которых обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Первая встреча состоялась 18 февраля. Кроме Украины стороны обсудили восстановление сотрудничества между двумя странами по ряду экономических проектов, а также организацию встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

Во второй раз представители РФ и США встретились в Эр-Рияде 24 марта. За день до этого американская делегация пообщалась в столице Саудовской Аравии с представителями украинской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил роль Саудовской Аравии в переговорах по Украине.

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