Трамп оценил роль Саудовской Аравии в переговорах по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь с переговорами по урегулированию украинского конфликта. Его цитирует РИА Новости.

«Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за конструктивную роль, которую вы сыграли в содействии переговорам по Украине. <...> Большое спасибо», — сказал американский лидер.

17 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей.

В тот же день Ушаков пообщался с журналистом Павлом Зарубиным, который попросил его поделиться подробностями о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник главы государства отметил, что пока место и сроки проведения очных переговоров неизвестны. Но не исключено, что они могут состояться в столице Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что Запад не должен втягивать себя в «еще одну бесконечную войну».