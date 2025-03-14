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Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Саудовский наследный принц обсудил с Путиным урегулирование украинского кризиса
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AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщает агентство SPA.

В ходе беседы наследный принц подтвердил «приверженность Саудовской Аравии приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса на Украине».

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе беседы глава российского государства поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, а также передал добрые пожелания королю Сальману бен Абдул-Азизу аль Сауду.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

Ранее было названо преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.

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