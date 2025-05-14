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В МИД РФ прокомментировали сообщения о деталях переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Захарова высмеяла публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах в Турции
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik высмеяла публикации о якобы деталях участия России в переговорах в Турции.

По ее словам, вся информация по поводу деталей переговоров в Турции будет объявлена официально.

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается», — прокомментировала она анонимные публикации, содержащие якобы детали будущих переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Liberation рассказал, что ожидает от возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных.

Украинский лидер считает, что они с Путиным в данный момент не могут прийти к согласию по всему, однако они должны найти формат для прекращения боевых действий.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным.

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